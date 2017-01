Stormflod: Sådan kan du hjælpe

Som vandforbruger kan du være med til at hjælpe, så oversvømmelser undgås. Det oplyser KLAR Forsyning i en pressemeddelelse.

Her kommer to afgørende råd:

- Spar på vandet de næste 24 timer.

- Led ikke vand fra for eksempel din have tilbage i kloakken.

- Vi gør alt vi kan for at minimere påvirkningen i vores områder, men vi håber, at folk vil hjælpe os. Det kan de gøre ved at spare på vandet. Det er også vigtigt, at de ikke leder overfladevand fra for eksempel haven ned i kloakken. Det er bedre, at vandet bliver på overfladen, altså i haver og på veje. Vi er i en situation, hvor systemet bliver meget belastet, og det er derfor vigtigt, at det ikke bliver belastet unødigt, siger Line Wilchen Hollesen, der er adm. direktør i KLAR Forsyning, der står for håndteringen af spildevand i Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner.