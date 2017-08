Se billedserie Foto: Bjørn Armbjørn

Store penge-præmier i lokal golf

På søndag 3. september inviterer Vallø Golf Klub på landets største luksus golf match, GBB - Nordic Group, som ud over æren ved at være med disker op med en pokal og præmier for minimum 100.000 kroner på dagen.

Alle danske golfspillere med DGU Kort (både kvinder og mænd over 18 år) er velkommen til at spille med, der er dog maksimalt plads til 100 deltagere.

Klubbens medlemmer er blevet inviteret og per 28. august har 74 deltagere - det er både golfspillere fra den lokale klub, mens også spillere fra 12 andre golfklubber, der har tilmeldt sig.

Tilmelding foregår på Vallø Golf Klubs hjemmeside, hvis du er interesseret i én af de sidste 25 pladser i turneringen.

- Det er vigtigt for Vallø GK at fortsætte udviklingen i den rigtige retning og med GBB Konceptets ankomst har vi lige pludselig fået en golfmatch, som normalt kun er for Nordens store og mere berømte golfklubber. Da GBB arrangøren kom herned en dag for at drøfte matchen med os, var det tydeligt at man længe havde holdt øje med vores klubliv, vores herlige golfbane og med vores ambitioner for at vokse, lyder det fra Leif Holmenlund, der er direktør for Vallø Golf.

Matchen spilles som såkaldt »gunstart«, hvor alle deltagerne sendes ud på alle banens 18 huller og herefter i 4-bolde starter de på samme tid - klokken 10.00 og slutter samtidigt, cirka ved 15-tiden.

Det bliver således en sen frokost, der kan indtages sammen med den store præmieceremoni, som afvikles samlet i den golf-restauranten, som Maj-Britt Jensen bestyrer.

Hele arrangementer forventes at vare til cirka klokken 17, efter spiller er mødt ind ved otte-tiden om morgenen. Som afslutning på dagen udleveres såkaldte »goodiebags« til alle deltagere, som arrangøren skriver i pressemeddelelsen - for ikke at bruge det gode gammeldags ord: godteposer.

Det er gratis for publikum, venner, familie og klubkammerater at komme med for at heppe og nyde den flotte golfbane på søndag