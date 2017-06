Se billedserie Administrerende direktør Christian Riewerts (tv) var sammen med Nordic Medicares sundhedsfaglig direktør: Niels H. Riewerts Eriksen i Store Heddinge mandag, hvor man besigtigede de tidligere bank-lokaler sammen med den håndværker, der skal bygge dem om til den nye lægeklinik. Foto: Erik Nielsen

Store Heddinge får ny lægeklinik

Stevns - 13. juni 2017 kl. 14:17 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny lægeklinik med to fastansatte speciallæger samt en konsultationssygeplejerske slår mandag 3. juli dørene op i Algade 19 i Store Heddinge, hvor Sydbank tidligere havde til huse. Det skriver DAGBLADET.

Det er Nordic Medicare, som har fået i opdrag af Region Sjælland at fylde et hul ud, der er opstået efter Stevnslægerne for nylig meldte ud, at de har stoppet for tilgang. Men der er ikke tale om en midlertidig ordning. Nordic Medicare har tænkt sig at udbygge sit virkefelt her på Stevns.

- Det var intet problem at finde speciallæger, der gerne ville fastansættes. Det faldt ret hurtigt på plads. Udfordringen har ligget i at finde de rette lokaler. Men det er nu også faldet på plads, så nu skal vi i gang med at bygge om, så vi kan åbne lægeklinikken til tiden, siger Christian Riewerts, der mest af alt faldt for den smukke, velholdte bygning på Algade, fordi de gamle bank-lokaler har et rigtigt godt ventilationsanlæg.

Han er direktør for Nordic Medicare, der har specialiseret sig i drift af lægeklinikker, vikar- og rekrutteringsydelser samt IT-løsninger og servicerer det offentlige og det private sundhedsvæsen over hele Skandinavien.

- Hvis vi får yderligere patienter, udover hvad der er normeret til, så ansætter vi blot noget mere personale. Der er plads til at udvide her i Algade 19, siger Christian Riewerts, der på spørgsmålet om klinikken fremadrettet skal ses som en konkurrent til Stevnslægerne, svarer:

- Sådan vil jeg ikke formulere det. Jeg er sikker på, at Stevnslægerne er dygtige, og vi er der for at aflaste dem. Men det er klart, at vi kommer med et helt andet produkt, hvor vi også har fuldt fokus på en øget tilgængelighed, minimal ventetid og den sundhedsfaglige kvalitet i vores behandlinger.

Hos Nordic Medicare er ambitionen langt større end bare at »lukke et hul« og sikre lægedækning i Store Heddinge, og det er med den indstilling, at der nu åbnes en ny lægeklinik med to fastansatte læger og en konsultationssygeplejerske i Algade.

