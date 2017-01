Menighedsrådsformand Niels Christian Rasmussen - accepterer et reduceret råd med to ubesatte pladser. Foto: Henrik Fisker

Store Heddinge får et reduceret menighedsråd

Stevns - 18. januar 2017 kl. 12:30 Af Henrik Fisker

Det lykkedes i andet forsøg at få valgt et menighedsråd i Store Heddinge Sogn. Det stod klart tirsdag kl. 19, da fristen for at stille op til rådet udløb. Det nye råd konstituerer sig på et møde onsdag 8. februar og træder i funktion onsdag 1. marts, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Men derimod lykkedes det ikke at finde kandidater til alle pladser i det nye menighedsråd. Derfor må formanden for valgudvalget: Niels Christian Rasmussen nu meddele biskop Peter Fischer-Møller, at to pladser kommer til at stå ubesat, ligesom der ikke er valgt nogen suppleanter.

- Jeg har forsøgt at overtale flere personer til at tage en tørn sammen med os andre, men det har desværre ikke givet resultat, siger Niels Christian Rasmussen, der selv som den eneste blev lovformeligt valgt ved det ordinære menighedsrådsvalg i efteråret.

Formelt skal biskoppen godkende, at menighedsrådet har færre medlemmer end det antal, som sognets størrelse giver adgang til. Store Heddinge Sogn er normeret til otte folkevalgte medlemmer plus de to sognepræster i pastoratet. I stedet bliver der kun seks medlemmer foruden præsterne.

- Vi har holdt møde og er enige om, at vi godt kan klare opgaverne, selv om vi er to mand i underskud. Det betyder bare, at nogle af os må løbe lidt stærkere, siger Niels Christian Rasmussen.