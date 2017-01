Stor politiaktion: Kampklædt politi fandt mand med splatterpistol

Den slags henvendelser tager man meget alvorligt, fortæller vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi, René Søi til DAGBLADET.

Men manden kom selv ud og viste politiet splatterpistolen, og da der intet ulovligt er i at eje den, lukkes sagen dér, tilføjer René Søi.

- Hellere rykke ud en gang for meget end én gang for lidt, siger han og uddyber:

- Det kan se lidt voldsomt ud, når vi sådan kommer talstærkt ud med skudsikre veste, men det er selvfølgelig et spørgsmål om sikkerhed. Derfor er vi glade for, at borgeren har kontaktet os, selv om det viste sig ikke at være noget som helst, siger René Søi til DAGBLADET.