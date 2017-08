Se billedserie Så blev det Anne Karin Brobergs tur til at modtage en pris. Her hædres hun med Årets Dirch. Foto: Jacqueline Meilvang

Stolt revydirektør: Det havde vi ikke regnet med

Stevns - 14. august 2017 kl. 13:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Revyperler rundede søndag aften sæsonen af med hele to hæderspriser, da Revyernes Revy løb af stabelen i Cirkusrevyens telt på Dyrehavsbakken i Klampenborg.

Ikke nok med, at skuespiller Anne Karin Broberg løb med titlen som Årets Dirch, der er den fornemmeste hæder, der gives til en enkelt kunstner ved prisfesten. Også revyens instruktør: Max Hansen blev kaldt op på scenen og fik overrakt Kunstnernes Ærespris for sin indsats.

- Det var en fest. Vi har virkelig noget at være stolte af i år, lyder det fra revydirektør Jeanette Larsen, der naturligvis var med ved ringside til den store prisfest.

Revyernes Revy arrangeres af Billed-Bladet og er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor alle landets revyer mødes sidst på sommeren. Her præsenteres nogle af årets bedste numre fra de forskellige revyer.

- Vi havde ikke regnet med, at Anne Karin fik prisen, selv om vi selvfølgelig havde håbet det. Alene det at være nomineret til Årets Dirch er stort for os, siger Jeanette Larsen.

Selv var Anne Karin Broberg - der oprindelig er uddannet frisør og senere slog igennem ved Melodi Grand Prix og som dansktopsangerinde, men som i år fejrer 30 års-jubilæum som revyskuespiller - både glad og overrasket over hæderen. Hun måtte efterfølgende på scenen for at opføre ét af sine glansnumre fra dette års revy. Valget faldt på sketchen om den lettere anløbne Tessie, der vender hjem fra den spanske solkyst med lidt for høje forventninger til, hvad det danske velfærdssamfund kan bidrage med. Heraf følger revynummerets titel: Det må man vænn' sar a' mæ'.

Med hæderen fulgte såvel blomster, champagne som en check på 10.000 kroner.

Max Hansen var i modsætning til Anne Karin Broberg ikke nomineret, da han modtog Kunstnernes Ærespris. Den uddeles spontant og går til en særdeles erfaren revyskuespiller og instruktør. Max Hansen kvitterede ved prisfesten med at give sin fortolkning af den gamle revyvise: I dit korte liv, som også indgår i årets Revyperler.