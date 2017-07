Stevns Rundt er Stevns Cykelmotions store årlige løb for motionister. Foto: Jens Wollesen

Støv cyklen af til Stevns Rundt tirsdag

Stevns - 31. juli 2017 kl. 06:04

Har cyklen stået og samlet støv sommeren over, så er det nu tid til at trække den ud af garagen og få støvet den af og måske smøre kæden og pumpe dækkene.

Traditionen tro arrangerer Stevns Cykel Motion cykelløbet Stevns Rundt den første tirsdag i august. Og der er plads til alle - både øvede, let øvede og deciderede motionister på deres »havelåger«.

Igen i år er der et familieløb på 22 kilometer, som starter til sidst på pladsen ved Superbrugsen, så der er fred og ro for de hurtige ryttere, som starter først.

Børn under 10 år kører gratis, men kun i følge med voksne.

Der er ikke krav om brug af cykelhjelm på familieruten, men det er en god ide', lyder det fra arrangøren.

For deltagerne på familieruten, er der depot ved parken på Gjorslev. Der er her mulighed for en lille pause, som mange af løbets deltagere ser frem til.

For deltagerne på både 50 kilometer og 75 kilometer-ruterne, er der depot i Frøslev. Som ved depotet ved Gjorslev, vil der også her være mulighed for at få lidt at spise og drikke, så man ikke går »sukker-kold«.

Ruterne er som vanligt, afmærket med skilte i forskellige farver, og klubbens medlemmer vil være at finde ude på ruterne, hvor de dirigere rytterne igennem på bedste vis.

Startkort kan købes på pladsen ved Superbrugsen fra klokken 17, og som de to foregående år, vil det igen i år, være muligt at betale med MobilePay, oplyser arrangørerne. De har i år en forventning til, at salget via telefonen bliver stort, det viser udviklingen fra de to foregående år, derfor vil der i år være to salgssteder. Et med kontant betaling og et for betaling med MobilePay.

Rytterne starter i hold på maksimalt 75 deltagere ad gangen. De ryttere, der kører længst, starter som de første klokken 18.30, og deltagerne i familieløbet forventes at starte cirka klokken 18.50.

Der har i år ikke været behov for trafikomlægninger, der er ikke planlagt gravearbejder på de oprindelige ruter, som i øvrigt kan findes på klubbens hjemmeside www.stevnscykelmotion.dk.

Politiet har givet dispensation for brug af cykelstier, men ellers køres der efter færdselslovens regler. Arrangørerne håber dog på, at bilisterne på denne aften vil vise særlige hensyn overfor deltagerne på cykelløbet.

Når rytterne kommer i mål vil der være manuel tidtagning, og man kan også få et diplom for deltagelse i løbet. Til slut vil alle deltagerne blive tilbudt lidt at spise og drikke. Sandwich og kage kan købes i cafeen.