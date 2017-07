Stevnsbussen ankommer til Store Heddinge Station kl. 11.07 for at samle passagerer op. Men den vender ikke tilbage igen, så de må selv finde hjem efter rundturen på Stevns. Foto: Henrik Fisker

Stevnsbussen får kritik af sin køreplan

Stevns - 05. juli 2017 Af Henrik Fisker

Lidt over en uge inde i Stevnsbussens sommerperiode får initiativet nu kritik fra flere sider. Det er gratis at køre med bussen rundt til de stevnske attraktioner, men flere er utilfredse med, at køreplanen er lagt anderledes i år end tidligere, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Kritikken går dels på, at den nordlige del af Stevns i år er fravalgt på alle ture efter kl. 12, dels på det faktum, at bl.a. Strøby Egede, Hårlev og Store Heddinge kun betjenes på formiddagsturen. Derved er det ikke muligt for brugerne af bussen at komme tilbage til udgangspunktet, med mindre de tager Østbanens tog tilbage fra Rødvig eller Klippinge stationer.

Opgaven med at køre Stevnsbussen er i år gået til Strøby Turist, som har haft ordren i tre af de fire år, hvor Stevnsbussen har kørt. Direktør Bjarne Nielsen har i en mail til redaktionen sammenfattet sine indtryk efter den første uge bag rattet:

- I 2016 skete der en række forbedringer af køreplanen, så Stevnsbussen blandt andet kørte ad Kystvejen og Strandvejen, så gæster fra Stevns Camping havde mulighed for at køre med. I år må vi så erkende, at det ikke er med samme fornøjelse at sidde bag rattet som de foregående år, da vi desværre bliver mødt med en del kritik af køreplanen.

I rådhusets forvaltning erkender vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann åbent, at årets busplan ikke tilgodeser den nordlige del af kommunen i samme grad som den sydlige del.

- Vi forstår godt ærgrelsen og frustrationen, men der er desværre rigtig mange behov, der skal imødekommes, og vi vil aldrig kunne gøre alle helt tilfredse, siger Bjørn Voltzmann.