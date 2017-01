Stevnsborgmester skal atter kæmpe for sin post

Borgmesteren Mogens Haugaard Nielsen (V) tabte onsdag aften en afstemning på Venstres generalforsamling i Strøby Hallen. Med 92 stemmer for og 61 imod vedtog forsamlingen at indkalde til et nyt opstillingsmøde med henblik på at vælge borgmesterkandidat til kommunevalg i november.

Mogens Haugaard Nielsen blev ellers valgt som partiets spidskandidat ved det tidligere opstillingsmøde i august 2016. Mogens Haugaard Nielsen tog efter, at nederlaget var en realitet, forsamlingens beslutningen til efterretningen.

- Jeg er både skuffet og overrasket, mest over at et demokratisk valg hermed er tilsidesat. Det overstiger langt min opfattelse af demokratiet i Danmark, udtaler Mogens Haugaard Nielsen sig til sn.dk.

Borgmesteren vil ikke på stående fod afsløre, om han stiller op til genvalg på det ekstraordinære opstillingsmøde, der efter alt at dømme blev indkaldt til tirsdag den 28. februar.

- Nu tager jeg en tænkepause til hen over weekenden, tilføjer Mogens Haugaard Nielsen.

Generalforsamlingen står efter afgørelsen splittet i to lejre, som nu skal finde sammen om et fælles grundlag op til kommunevalget.

