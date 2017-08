Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil give tilladelse til at udstykke 6000 nye sommerhusgrunde i kystnære områder. Stevns Kommune lægger billet ind på de 50, der skal placeres ved Rødvig. Arkivfoto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Stevns vil udstykke 50 nye sommerhusgrunde i Rødvig

Stevns - 19. august 2017 kl. 07:33 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er plads til flere sommerhuse ved Rødvig. Det mener en enig kommunalbestyrelse, som torsdag mødtes ekstraordinært for at give grønt lys for en ansøgning til Erhvervsministeriet, der med et nyt landsplandirektiv har udbudt 6000 nye sommerhusgrunde til fordeling i landets kommuner. Stevns Kommune håber at kunne få en andel på 50 nye udstykninger ved Rødvig, skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) slår fast, at ansøgningen sendes af sted for at kunne imødekomme en forventet stigende efterspørgsel på sommerhuse i fremtiden.

- Med Stevns Klint som verdensarv er Stevns blevet endnu mere attraktiv for turister, og hvis vi gerne vil have en større del af den omsætning, som turisterne kommer med, til at forblive i kommunen, så skal vi have flere muligheder for at overnatte, siger han.

Formanden for Plan- og Teknikudvalget (PTU): Steen S. Hansen (S) tilføjer, at det er udlejningshuse, som der er brug for:

- Rødvig har ganske mange sommerhuse, men der er for få af dem, der lejes ud. Derfor vil vi gerne opføre nogle flere med henblik på udlejning, siger han.

Forslaget er nu sendt i offentlig høring, og der holdes borgermøde om planerne tirsdag 26. september, hvor hele PTU vil være til stede for at svare på spørgsmål.