16-årige Laura Juul Hansen starter nu også med at spille for Brøndby IFs U18 DM-hold. Hun er også udtaget til U17-landsholdets nært forestående tur til Belgien, hvor der skal spilles et par træningskampe. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Stevns-talent skal nu spille for Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevns-talent skal nu spille for Brøndby

Stevns - 09. august 2017 kl. 12:45 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ingen tvivl om, at Laura Juul Hansen er en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har spillet fodbold i Hellested, da hun var helt lille. Her spillede hun på et drengehold, da der ikke var piger nok til at stille et pigehold.

Hun fandt hurtig ud af, at hun havde talent for spillet, og derfor rykkede hun til Karise, der havde et pigehold, som kunne give hende lidt flere udfordringer som pigespiller. Herefter rykkede hun til Herfølge og spillede der.

Derefter spillede den nu 16-årige pige fra Hellested i Greve, hvor hun ind til videre er blevet udfordret på højeste niveau, hvad fodbold angår.

I slutningen af sidste uge blev hun enig med Brøndby IF, at hun spiller for dem fra nu af på klubbens U18 DM-hold. Det er også her, at hun her efter sommerferien skal begynde på Brøndby Idrætsgymnasium efter hun sidste år gik på Brøndby Idrætsefterskole.

- Indtil videre bliver jeg boende på Stevns, men jeg er på udkig efter noget at bo i lidt tættere på Brøndby, siger hun til DAGBLADET.

Læs mere i DAGBLADET Stevns onsdag

relaterede artikler