Stevns slap nådigt fra stormen

Beredskabet på Stevns har ikke haft det store at se til i forbindelse med stormen Urd, der tog til hen over mandag aften og blæste sig ud i løbet af natten til tirsdag.

- Jeg har fået melding om et væltet træ på Stevnsvej ud for nummer 111. Det har jeg meldt videre til materielgården i Stevns Kommune, som har været ude for at save det op. Men ellers har det været stille og roligt uden nogle store udrykninger i forbindelse med stormen, siger Klaus Stevns Madsen til DAGBLADET.

Ifølge DMI er der også væltet et træ lige omkring Hårlev, men det er ikke noget den lokale indsatsleder har været involveret i. Dermed ser det ud til, at Stevns er sluppet aldeles nådigt i forbindelse med stormen, som blæste ind over land fra vest. Sådan en vindretning giver forhøjet vandtand i den nordlige del af regionen ved Roskilde Fjord og Isefjord, mens det giver meget lav vandstand i Køge Bugt og Fakse Bugt. Således var vandstanden i løbet af natten lige en meter under normal vandstand i Rødvig, så bådene her var næsten ned at »kysse« bunden i havnebassinet, mens vinden trak godt i fortøjningerne.