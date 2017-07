Leder af byggesagsteamet Sanne Fabricius Rødkjær og erhvervschef Thomas Christensen glæder sig over, at der er gang i byggeriet.

Stevns ramt af et byggeboom

- Vi fristes til at kalde det et mindre byggeboom. De mange sager fordeler sig primært på byggeansøgninger og forespørgsler, før en egentlig ansøgning sendes til kommunen, siger Sanne Fabricius Rødkjær, som er teamleder i Byggesagsteamet.

En undersøgelse fra Dansk Byggeri bekræfter, at antallet af byggetilladelser i Stevns er steget kraftigt i løbet af det seneste år. Undersøgelsen kortlægger hvor mange kvadratmeter, der blev givet byggetilladelse til. Ifølge undersøgelsen kommer Stevns Kommune ind på en syvendeplads over danske kommuner, som har givet byggetilladelser til flest kvadratmeter, hvis man sammenholder det med kommunens indbyggertal.

- Den største stigning er sket inden for byggeriet af private boliger og vidner om, at kommunen er blevet et attraktivt sted at bygge bolig. I 2016 oplevede Stevns for tredje år i træk befolkningstilvækst, og tendensen ser kun ud til at fortsætte i 2017. Alene i årets tre første måneder er der kommet 88 nye borgere i kommunen, siger Sanne Fabricius Rødkjær.