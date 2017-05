Stevns genvandt ro-pokal i Lübeck

Roklubben Stevns deltog traditionen tro i året første regatta i Lübeck, hvor sidste års vandrepokal skulle forsvares. Katrine Højgaard og Nikoline Kroll tog udfordringen op og genvandt pokalen, som nu kun er et år fra at blive roklubbens permanente eje. Med 12 sekunder til nærmeste båd fra Sorø og næsten et halvt minut til første tyske båd, satte pigerne en tyk streg under at de går til sæsonen bedre forberedt end nogensinde.