Stevns fortsat i bund i DI-analyse

Stevns - 05. september 2017 kl. 11:21 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommer en gang om året - Dansk Industris (DI) spørgeundersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner. Stevns lander igen i år i den absolut lave ende af skalaen, hvad angår erhvervsvenlighed.

41 af de 933 private virksomheder på Stevns har været med i den årlige analyse af erhvervsklimaet. Det vil sige, at under fem procent af de stevnske virksomheder deltager i undersøgelsen, hvilket i statistisk sammenhæng ikke er meget hvilket flere eksperter også kritiserer DI for. Men de deltagende virksomheders svar i undersøgelsen får Stevns til at ligge som nummer 89 ud af landets 98 kommuner, hvad angår den overordnede erhvervsvenlighed.

Hos Stevns Erhvervsråd ser man dog også noget positivt i det negative.

- Det er altid godt at starte med det positive, og i årets erhvervsklimaanalyse fra DI indtager Stevns en flot 7. plads blandt landets kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed målt på 22 statistiske indikatorer. Det er en fremgang på 11 pladser i forhold til 2016 Det er helt utroligt flot og viser en kombination af, at der er godt skub i erhvervsudviklingen i Stevns, og at Stevns Kommune har lagt sig i selen og skabt nogle gode rammevilkår. Det skal vi holde fast i, lyder det fra erhvervschefen i en skriftlig kommentar til DI-analysen:

- Men, så er der lige det der men. Erhvervslivet i Stevns ser ikke en erhvervsvenlig kommune og placerer Stevns Kommune som nummer 92 ud af de 96 analyserede kommuner på den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden. Det giver Stevns Kommune en samlet placering som nummer 89 på landsplan i undersøgelsen, og det kan vi på ingen måde være tilfredse med, og det er i øvrigt en tilbagegang på 2 pladser

Virksomhederne er hverken tilfredse med den service, som de får fra kommunen i forbindelse med sagsbehandling eller med den dialog, som de har med kommunen generelt. Også når det kommer til emner som arbejdskraft og den klassiske om infrastruktur, får kommunen hug. At virksomhederne ikke er tilfredse kommer stærkt til udtryk ved, at kun 4 ud af 10 vil anbefale Stevns overfor andre.

- Statistisk set er vi den 7. bedste kommune i landet, men vi lander som nummer 89. Om man skal grine eller græde kan være svært at afgøre, men det kan også være lige meget, for vi skal arbejde! Arbejde på at imødekomme virksomhedernes behov bedre og lytte, når de siger, at "Infrastruktur og Transport" og "Kommunens Image" er de to områder, som kommunen bør prioritere højest, hvis virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet skal styrkes, siger Thomas Christensen.

Han mener også, at de er i gang.

- men jeg må erkende, at det tager tid. Men - og denne gang er det et godt men - vi er villige til at bruge den tid, der skal til. Stevns Erhvervsråds bestyrelse har allerede angivet målsætningen, at vurderingen af kommunens erhvervsvenlighed skal stige. Målsætningen er den næst vigtigste for erhvervsrådets arbejde fremadrettet - kun overgået af målet om, at antallet af private virksomheder i Stevns skal stige, konkluderer erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd.

