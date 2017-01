Stevns Kommune bruger kun 90 procent af landsgennemsnittet for alle kommuner (målt pr. indbygger) på administration. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Stevns er billig i administration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevns er billig i administration

Stevns - 19. januar 2017 kl. 13:59 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis nogen går rundt med en forestilling om, at Stevns Kommune bruger mange penge på sin administration, modsiges de af en ny opgørelse fra Kommunernes Landsforening, der efter årsskiftet har udsendt sin årlige håndbog med kommunale nøgletal.

Her skiller Stevns sig ud ved at være næstbilligst i hele landet, når det gælder udgifter til ledelse og administration - dvs. personale, som ikke har direkte borgerkontakt.

Ifølge opgørelsen ligger Stevns på 12,6 årsværk pr. 1000 indbyggere - samme placering som Allerød Kommune. Kun Nordfyns Kommune er billigere med 12,4 årsværk. Gennemsnittet på landsplan ligger på omkring 15-16 årsværk, mens Samsø Kommune er absolut dyrest med 22,2 årsværk pr. 1000 indbyggere.

Den fine placering for Stevns fik i weekenden borgmester Mogens Haugaard (V) til at offentliggøre resultatet på sin Facebook-profil. Han ledsagede opslaget med kommentaren: »Vi har dygtige ledere, der tager et stort ansvar«.

Over for DAGBLADET understreger borgmesteren, at det er en politisk målsætning, at udgifterne til administration skal ligge lavt. Men så tilføjer han i samme åndedrag:

- Men vi skal samtidig være opmærksom på, at vi ligger på et niveau, som er ansvarligt i forhold til de opgaver, som skal løses.

Kommunaldirektør Per Røner peger på, at Stevns Kommune i de 10 år, der er gået siden kommunalreformen, har slanket sit ledelseslag betydeligt.

- Vi kører helt bevidst med et smalt ledelseslag ud fra filosofien, at vi hellere vil bruge lønkronerne på de borgernære funktioner. Det betyder, at vi i direktionen kun er tre ansatte som dækker den store organisation, og at vi har reduceret antallet af centerchefer til kun seks. Derfor har man som chef i Stevns Kommune ansvaret for en række store arbejdsområder, som tidligere var delt ud på flere personer, siger han.