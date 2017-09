Se billedserie Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Stevns-delegation fik stort udbytte i Sønderborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevns-delegation fik stort udbytte i Sønderborg

Stevns - 11. september 2017 kl. 14:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En delegation fra Stevns har fredag og lørdag været på besøg hos Sønderborg Kommune, for at høre om erfaringer og konkrete resultater af et frugtbart samarbejde mellem borgere, erhvervsdrivende, politikere og kommunens medarbejdere. I turen deltog, foruden Plan- & Teknikudvalget, repræsentanter fra Stevns Erhvervsråd, Holtug Energilandsby og Center for Teknik & Miljø.

- Målet for ekskursionen har været, at finde inspiration til samarbejde på tværs, for at skabe og understøtte udviklingen på Stevns, siger Centerchef Birgitte J. T. K. Nielsen.

I 2008 vedtog byrådet i Sønderborg Kommune deres første energipolitik samtidigt med at deres vision om ProjectZero blev etableret.

ProjectZero er ganske enkelt visionen om et CO2-neutralt Sønderborgområde i 2029, baseret på bæredygtig vækst og nye grønne jobs. En forudsætning for at visionen kan indfries er, at alle aktører trækker i samme retning og samarbejder ud fra den fælles vision.

Delegationen mødtes med politikere og embedsfolk i Sønderborg Kommune, Erhvervsservice, folkene bag ProjectZero og landdistriktskoordinatoren. Turen har desuden budt på rundtur i "Byens havn" en hel nye bydel, der er et synligt resultat af et godt samarbejde på tværs.

Læs mere i DAGBLADET Stevns mandag