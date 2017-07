Stevns-borgmester skoser også S-politiker

Sådan skriver borgmesteren på Stevns, Mogens Haugaard Nielsen, i forbindelse med, at Køges borgmester har været ude at kritisere selvsamme S-politikeren fra Stevns for at opfordre til en boykot af butikkerne i Køge i forbindelse med, at Køge Kommune vil indføre betalingsparkering i midtbyen.