Borgmester Mogens Haugaard kan gå til kommunevalg i spidsen for den bredeste politiske liste på Stevns. Foto: Henrik Fisker

Stevns-borgmester gør politisk comeback

Stevns - 07. juni 2017 kl. 13:12 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For blot få måneder siden lignede borgmesteren på Stevns en færdig mand i politik. Det politiske flertal i Kommunalbestyrelsen smuldrede, og et nyt kom til, alt imens Venstre på sin generalforsamling i januar besluttede at indkalde til nyt opstillingsmøde for at vælge en ny spidskandidat til kommunalvalget. Mogens Haugaard meldte sig ud af sit parti efter 42 års medlemskab og bebudede, at han ville stifte en ny politisk liste. Nyt Stevns så dagens lys på en stiftende generalforsamling 4. april.

Tirsdag aften holdt Nyt Stevns sit første opstillingsmøde i en stemning af boblende optimisme. Listen har opstillet 17 kandidater til det kommende valg - flere end både Socialdemokratiet og Venstre med henholdsvis 15 og 11 kandidater. Formand Lars Kristiansen meddelte til taktfaste klapsalver, at listen nu har 114 medlemmer eller tæt på en fordobling siden stiftelsen for to måneder siden.

Lars Kristiansen anslår, at 30-40 af de nye medlemmer er overløbere fra Venstre og mener, at målet om at få genvalgt Mogens Haugaard som borgmester nu er inden for rækkevidde.

I det mindste er Stevns-borgmesteren nu atter en seriøs kandidat ved kommunevalget og har dermed gjort et politisk comeback. Om han også kan genvinde borgmesterposten, afgøres af forhandlingerne på valgnatten.