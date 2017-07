Stevns Water Sports åbner søndag

- Det er en enorm flot oplevelse at sejle langs Klinten, og vi synes, at der er et stort potentiale i at tilbyde havsportsaktiviteter, som i højere grad gør det muligt at opleve Klinten fra vandet. Derfor er vi gået sammen med en række professionelle aktører, som tilbyder sjove og spændende aktiviteter på vandet. 2017 bliver et forsøgsår for centeret, men vi har planer om at udvikle og udvide tilbuddene i 2018, hvor sæsonen også bliver længere, siger turistkonsulent Thor Nielsen.