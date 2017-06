Stevns Museum holder lukket

Stevns Museum er lukket i sæsonen 2017, forkynder skiltet i indgangsdøren. Men direktør Jacob Salvig holder døren på klem for en kortere åbning i sommerperioden. Foto: Erik Nielsen

Stevns - 03. juni 2017 kl. 07:23 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtidig med, at turisterne strømmer til Stevns Klint, må de gå forgæves, hvis de ønsker at aflægge besøg på Stevns Museum i Højerup. Et skilt i indgangsdøren forkynder, at »museet er lukket i sæsonen 2017«.

- Det har vi gjort af økonomiske årsager. Det koster mange penge at holde museet åbent, og her har vi valgt at bruge vores resurser på andre aktiviteter, der trækker flere aktiviteter, siger Jacob Salvig, der har været konstitueret direktør for Østsjællands Museum siden april 2016, til DAGBLADET Stevns lørdag.

Han tilføjer, at ved at holde museet lukket kan der spares penge til timelønnet personale, idet de fastansatte i denne sæson er beskæftiget med andre opgaver.

Lukningen kommer til trods for, at museet rent faktisk har haft flere besøgende de senere år. Sidste år var der således 14.355 gæster, mens antallet to år tidligere - i 2014 - lå på godt det halve, nemlig 7.928.

- Det hænger sammen med, at vi sidste år valgte at sløjfe entrébilletten og gøre det gratis at komme ind. Men det bliver vores økonomi jo ikke bedre af, påpeger Jacob Salvig.

Han holder imidlertid en dør på klem for, at museet måske kan åbne i en kortere periode i sommerperioden.

- Vi har fået en del reaktioner fra lokalsamfundet, som beklager, at vi holder lukket. Lige nu forhandler vi med Selskabet Højeruplund, om vi kan få del i parkeringsafgiften. Så kunne vi måske slå halvt skade om udgiften, siger direktøren.

Samtidig lægger Jacob Salvig ikke skjul på, at han ikke anser bygningen som velegnet til museumsdrift.

- Den er gammel og nedslidt. Allerede i 2011 lavede Rambøll en rapport, der fastslog, at det ville koste 10-11 millioner kroner at renovere bygningen uden, at man af den grund ville få en tidssvarende ramme om museet, siger Jacob Salvig.