Send til din ven. X Artiklen: Stevns Kommune har klaret skærene i 10 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stevns Kommune har klaret skærene i 10 år

Stevns - 28. december 2016 kl. 13:41 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns: Med indgangen til 2007 blev de to små landkommuner: Stevns og Vallø lagt sammen til én kommune. Sammen blev de lidt større og landede lige på lige knap 22.000 indbyggere. Dermed blev den nye Stevns Kommune kun lige akkurat så stor, som det blev anbefalet fra Indenrigsministeriet. Vi kan nu konstatere, at Stevns Kommune i sin nuværende konstruktion fylder 10 år.

Når der er runde fødselsdage, er det en oplagt lejlighed til at gøre status. Det forsøger DAGBLADET at gøre både regionalt og lokalt i en serie, som starter her mellem jul og nytår og fortsætter et stykke ind i det nye år.

På Stevns-siderne vil vi selvfølgelig sætte fokus på vores egen kommune. Hvordan har 10 års-fødselaren det? Er fødselaren sund, rask og levedygtig? Og hvad kan fremtiden eventuelt bringe?

I første omgang vil vi dog være tilbageskuende og gøre status. Derfor har vi bedt de to borgmestre fra de gamle kommuner om at sætte nogle ord på, om forhåbningerne fra arbejdet dengang er blevet indfriet?

Hvad er gået godt - og hvad er måske gået knap så godt?

Det var de to Venstre-borgmestre: Poul Arne Nielsen fra Vallø Kommune og Lars Asserhøj fra Gl. Stevns Kommune, der ledede arbejdet med at lægge kommunerne sammen i 2006 frem mod 2007, hvorefter Poul Arne Nielsen overtog borgmesterstolen i den nye Stevns Kommune.

- Jeg tror, at vi var bevidste om, at den nye Stevns Kommune fremdeles var en lille kommune, og at vi derfor skulle være påpasselige med for store armbevægelser. Vi vidste, at de vigtigste forudsætninger for en vellykket sammenlægning ville være politisk fordragelighed, og at der fra starten var styr på økonomien, siger Lars Asserhøj således til DAGBLADET.

Ud over disse to har avisen til onsdagens udgave også bedt en politiker i henholdsvis nord og syd fra dengang om at forholde sig til de samme spørgsmål.

Det er Leif Nielsen (S) fra Vallø Kommune samt Ole Bech-Jensen (dengang Konservativ) fra den gamle Stevns Kommune.

Læs hvad disse fire har at sige om sammenlægningen i DAGBLADET Stevns onsdag eller køb adgang til e-avisen her på sn.dk.