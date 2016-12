Foto: Niels Thye

Stevns Klint pryder DN-kalender påny

Stevns - 31. december 2016 kl. 13:28 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdensarven Stevns Klint har påny fundet en fotografisk plads i Danmarks Naturfredningsforenings kalender. I år er det den dygtige fotograf Niels Thye, der har været en tur nede under Klinten ved den gamle kirke i Højerup for at finde motivet til kalenderen.

Man skal dog en del måneder frem i næste års tidsregning, før Stevns Klint viser sig. November måned står der.

Træerne står uden blade, men til gengæld giver sollyset den gas på en dybblå himmel, som kaster farverne ned på et stille vandspejl lige ud for stenstranden ved Kirkevigen i Højeruplund.

Det fås ikke smukkere på den årstid. Og selv om der er mange konkurrenter til naturperler og fotografiske pletskud landet over, så finder Stevns Klint gang nu for tredje gang vej til Naturfredningsforeningens landsdækkende kalenderoversigt.

Under det store panoramabillede af Klinten er der et lille billede, hvor to marsvin boltrer sig i bølgen blå. Det lille billede er fulgt af teksten, at Stevns i dag omtrent markerer den nordlige grænse for den relativt isolerede Østersø-bestand af marsvin.

Om selve Klinten står der, at den består af kalk fra mosdyr, det såkaldte bryozokalk. Kalken er således rester af de kolonilevende dyrs skelet. Fiskeleret er et tyndt lag ler, hvor der er aflejret relativt mange rester af fisk.

Fiskeleret markerer med sin vandrette linje i Klinten også meteornedslaget, der udryddede dinosaurerne for 65 millioner år siden, står der under det store billede af Niels Thye, som man kan se herover.

Hvis man ønsker at erhverve sig et eksemplar af dette års kalender fra Danmarks Naturfredningsforening, kan man købe den ved at gå ind på www.dn.dk/butik.