Stevns: Anette Mortensen er Venstres spidskandidat

Med en snævert sejr på 86 stemmer mod 81 vandt Anette Mortensen tirsdag aften spidskandidatur hos Venstre Stevns.

Hun fik dermed kun fem stemmer flere end Flemming Petersen. De to kæmpede om retten til at stå i spidsen for Venstre Stevns efter, at borgmester Mogens Haugaard Nielsen for nyligt meldte sig ud af partiet.

- Hold da op ! Tak for tilliden ! var Anette Mortensen umiddelbare kommentar efter, at hun havde vundet.

- Jeg håber, at Flemming stadig er med på holdet, fordi det er det der skal til for at genvinde borgermesterposten ved kommunalvalg til november.

Flemming Petersen ønskede Anette Mortensen tillykke og sagde: Det kunne ligeså godt have været omvendt, for valget var tæt. Men jeg er klar til at hjælpe Anette med opgaven med at vinde valget.

170 medlemmer deltog i opstilingsmødet, der kom i stand, da Venstres generalforsamling i januar besluttede at udfordre den siddende borgmester Mogens Haugaard Nielsen.

De øvrige kandidater på Venstres liste vælges efter planen på et nyt opstillingsmøde i løbet af foråret.

