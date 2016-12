Fredningssagen bringer stadig gemytterne i kog i Kommunalbestyrelsen. Nu mener socialdemokraternes gruppeformand Steen S. Hansen (billedet), at borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) har optrådt illoyalt i et længere tv-indslag på TV Øst onsdag aften. Foto: Erik Nielsen

Steen S. Hansen: Borgmester brød vedtagelse

Kommunalbestyrelsens julefred blev udfordret lige fra start, da det sidste møde i 2016 blev afviklet torsdag aften. Inden der blev taget hul på dagsordnen, skulle den godkendes, og her fik Steen S. Hansen således ordet, hvor han gjorde rede for sin frustration over borgmesterens enegang i forbindelse med et interview på TV Øst.

- Havde jeg kunnet nå det, så ville jeg have fremført et mistillidsvotum på dagsordenen. Men denne sag har udspillet sig så tæt op til dette møde, at det ikke har kunnet lade sig gøre. Det er fuldstændig principielt det her. Det er ikke en aftale, der er brudt, det er en vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Og det er fuldstændig fundamentalt ret og rimeligt, at denne vedtagelse i dette forum bliver overholdt af borgmesteren. Det er Bjarne Østergård Rasmussen, der er valgt som talsmand - ikke borgmesteren, sagde Steen S. Hansen.