Statspenge til demenscenter

- Boligen og omgivelsernes indretning har stor betydning for mennesker med demens i deres dagligdag, hvor bedre belysning og større lyddæmpning eksempelvis kan give demensramte mere tryghed og ro. Derfor er jeg glad for, at vi nu får sat skub i en række ombygninger og nyindretninger på plejecentrene, siger ældreminister Thyra Frank.

I Stevns Kommune glæder direktør Jakob Bigum Lundberg sig over sig over bevillingen.

- Vi har iværksat en omfattende ændring af plejehjemsstrukturen i Stevns Kommune, og her udgør satspuljebeløbet et bidrag til at gøre hverdagen bedre for vores beboere på Hotherhaven. Den kommer ikke til at dække alle udgifter, men vi har i vores ansøgning lagt vægt på, at pengene bl.a. skal gå til farvesætning af døre, vægge og fællesarealer samt afskærmning af vinduespartier og udskiftning af gulve. Det er nogle af de gode erfaringer, som vi har gjort på Brohøj i Klippinge, som i dag huser en del af vores demente borgere, siger han.