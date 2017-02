Spritbilist modsatte sig anholdelse

Nogle få minutter tidligere havde en anden bilist anmeldt føreren af personbilen for at køre usikkert ad Klippingevej i Strøby-området.

Da han var påvirket af spiritus under kørslen, blev han således også anholdt og sigtet for spirituskørsel. En anden patrulje blev tilkaldt til at sørge for indtransporten, idet den anholdte, 31-årige mand ikke var helt tilfreds med politiets indgriben i hans kørsel. Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol løslod politiet den 31-årige, som dog kan forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.