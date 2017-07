Se billedserie Søs Fenger - spiller 4. oktober.

Spilledåsen overrasket over lavt billetsalg

Stevns - 18. juli 2017 kl. 06:12 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forårssæsonen i Spilledåsen i år gik knap så godt som forventet. Kun to af de seks koncerter solgte ud, men da bestyrelsen havde købt forsigtigt ind med forholdsvis små kunstnerhonorarer, så forventer foreningen alligevel, at foråret ender med at give overskud.

- Vi havde kun udsolgt til koncerterne med Anne Dorte Michelsen og Rasmus Nøhr. Det havde vi også regnet med, men det kom bag på os, at en diva som Ghita Nørby ledsaget af virtuosen Lars Hannibal ikke kunne fylde Snurretoppen, siger formand Poul Erik Madsen.

Helt nøjagtigt solgte Spilledåsen 121 billetter til en kunstnerisk meget rost martsaften i Snurretoppen.

- Det var et eksperiment at arrangere en aften med en kendt skuespiller, og det ligger lidt uden for vores normale koncept. Men vi er ikke afskrækket fra at afsøge kanterne af vores kunstneriske univers en anden gang, hvis lejligheden byder sig, siger Poul Erik Madsen.

For at undgå eventuelle skærmydsler over kunstnerisk overlapning er der nu nedsat en koordinationsudvalg mellem de kulturelle foreninger i Snurretoppen, tilføjer han.

De øvrige koncerter i foråret tiltrak følgende antal tilhørere: Poul Halberg Band 128, Ken Lending 95 og møllejazzen blot 57.

