Foto: Kim Rasmussen

Spareforslag: Sommerlukning af svømmehal i tre uger

Stevns - 21. august 2017 kl. 12:57 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En indendørs dukkert i Stevnsbadet på en regnvejrsdag i sommerferien ser ud til at blive svært at få i 2018. Således har medlemmerne i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget (NFK) anbefalet en reduktion af åbningstiden med to uger i sommerferieperioden, så Stevnsbadet næste år vil være lukket samlet tre uger hen over sommeren i stedet for den nuværende enkelte uge med lukning.

Lukningen vil både medføre besparelser på løn og forbrug, men også tab af indtægter fra entré. Samlet set regner forvaltningen i Stevns Kommune dog med, at to ugers ekstra lukning i sommerperioden vil medføre en besparelse på i alt 80.000 kroner.

Anbefalingen sker i forbindelse med, at forvaltningen i Stevns Kommune har fremlagt et såkaldt balancekatalog, som i folkemunde hurtigt bliver omdøbt til et sparekatalog.

- Det er ikke med vores gode vilje. Det er med blødende hjerte, at vi peger på besparelser ved at reducere i Stevnsbadets åbningstid. Men vi er politikere og må se på virkeligheden, og hvad vi som kommune har penge til. I den sammenhæng synes et enigt udvalg, at det var muligt at anbefale denne besparelse, siger Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger), der er formand for NFK.

På mødet, hvor der blev taget stilling til at anbefale ovennævnte besparelser, var kun tre af NFK's fem medlemmer til stede. Det var formand Bjarne Østergaard Rasmussen (løsgænger), Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns) samt Steen Nielsen (S).

Jan Jespersen (Enhedslisten) og Rikke Gliese-Mikkelsen (V) var forhindret i at deltage i mødet.

- Nu skal man lige forstå, at det er ikke noget, der er endeligt besluttet endnu. Men det er noget NFK peger på som mulige besparelser på budget 2018, siger formand Bjarne Østergård Rasmussen i den sammenhæng.

