Sommervejret var lidt bedre på Stevns

Men når det er sagt, så er der stadig store udsving inden for det lille kongerige. Her skiller Stevns sig positivt ud, viser en beregning, som DMI har foretaget. Ved at sammenligne tallene for nedbør, middeltemperatur og antal solskinstimer i alle landets 98 kommuner har instituttet lavet et pointsystem, hvor Stevns kommer ud som nr. 11 fra den positive side.