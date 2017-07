Som turisterne ser Stevns

Se billedserie Den gamle kirke i Højerup spejler sig i kvindens højre brilleglas. Billedet blev nr. 3 i fotokonkurrencen. Foto: Charlotte Christiansen Foto: Charlotte Christiansen

Stevns - 03. juli 2017 kl. 17:50 Af Henrik Fisker

Hvordan ser turisten på Stevns? Det kunne man forvisse sig om søndag, da Stevns Fotoklub og Rødvig Borgerforening afslørede resultatet af årets fotokonkurrence på markedsdagen i Rødvig. »Stevns set med en turists øjne«, lød opgaven - og det kom der i alt 27 bud på.

De fleste af bidragyderne til konkurrencen havde indsendt mere end ét forslag - de fleste helt op til tre, som var det højst tilladte. Og det var meget forskellige bud, der kom ind. Fra de traditionelle postkortbilleder over de fine detaljer til noget, der må opfattes som en politisk kommentar til lukning af Stevns Museum (der nu er åbent fire timer daglig på frivillig basis her i skolernes sommerferie). Afsenderen havde fotograferet museet med en jernkæde spændt ud foran indgangen.

Som altid var der både en publikumsafstemning på dagen i Rødvig og en jurykåring med tre dommere bag. I år skete det uventede, at publikum på markedsdagen var delvist enig med juryen. Der var enighed om at kåre et billede af Stevns Klint taget fra den gamle kirke i Højerup - hvor publikum gav det flest stemmer, nøjedes juryen med en andenplads. Under alle omstændigheder er det et spændende billede, hvor farverne fra solens stråler spiller i bølgerne foran den hvide klint, der til gengæld ligger i skygge. Billedet er taget af Sabine Kleinhout fra Bøgeskoven - og det er ikke første gang, at hun bliver præmieret i fotokonkurrencen.

På tredjepladsen havde jury valgt et billede af Charlotte Christiansen fra Store Heddinge. Hun havde indsendt hele to bidrag med næsten samme motiv: hendes veninde med et par polaroide solbriller på næsen. Veninden er placeret på en måde, så henholdsvis den gamle og den nye kirke i Højerup spejler sig i brilleglasset. Juryen valgte motivet med den gamle kirke, og på den måde kan opgaven: 'at skildre Stevns set med turistens øjne' næppe blive mere konkret.

Årets vinderbillede blev taget af Hans Martin Hansen fra Karise, der i foråret var på en guidet rundvisning på Gjorslev Slot. Her er det lykkedes ham at fange en kvinde i rustning i borgtårnet, alt imens solens stråler skinner ind gennem slottets gamle vinduer og kaster striber af lys ned på klinkegulvet. En meget fin komposition - og et motiv, som ingen i juryen havde set før.

Der var præmier til de tre vindere i form af middage på lokale restauranter, og det samme gjaldt én af dem, der havde stemt på publikums favorit: Aase Skjærbæk fra Rødvig.