Se billedserie Gerben Mourik har brugt et par dage i Store Heddinge på at indspille en ny cd. Onsdag aften begejstrede han sit publikum ved en offentlig koncert i kirken. Foto: Henrik Fisker

Som et kirkeorgel også kan lyde

Stevns - 18. august 2017 kl. 05:54 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gerben Mourik var forud for koncerten i Sankt Katharina Kirke onsdag aften præsenteret som værende »blandt eliten af verdens absolutte toporganister«. Det er dog noget at have sådan en mand til at spille på kirkeorgel en onsdag aften i Store Heddinge, så forventningerne var skruet tilpas højt op, da kirkens egen organist: Charlotte Muus Mogensen præsenterede sin hollandske kollega.

Men forventningerne blev ikke skuffet. Det var her, at vi på overbevisende måde fik demonstreret forskellen på en almindelig organist og en orgelvirtuos. Mon ikke de fleste af os har en forestilling om kirkeorglet som et instrument, der er bygget for at ledsage og forstærke salmesangen ved søndagens gudstjeneste? Men Gerben Mourik mestrer til fuldkommenhed at få orglet til at lyde som de mangefacetterede og harmoniske instrument, der ved en koncert kan gøre det ud for et helt orkester.

Det svarer til at have købt et dyrt spejlreflekskamera, der med et utal af funktioner og avancerede linser kan levere fantastiske billeder. Men hvis man ikke ved, hvordan man skal betjene det, kan man lige så godt bare bruge auto-knappen på kameraet eller knipse på sin smartphone. På samme måde kræver det sin orgelvirtuos at trylle et så varieret lydbillede ud af selv nok så fint et kirkeorgel.

Ved koncerten fik publikum lov at vælge et par danske salmemelodier, som Gerben Mourik spontant fandt ud af at lave improvisationer til - på samme måde som barokkens gamle mestre kunne give datidens melodier nye udtryk og forme dem til store koncerter. Repertoiret vekslede fra Dejlig er Jorden og Tunge mørke natteskyer til Du har som tændt millioner af stjerner, der næppe er standardrepertoire i den hollandske kirkes salmebog. Men det generede ikke Gerben Mourik, der begejstrede sit publikum med en improvisation over Giv mig Gud en salmetunge i rene jazzrytmer.

Koncerten var kommet i stand, fordi den hollandske virtuos det seneste par dage har indspillet en ny cd netop på Sankt Katharina Kirkes orgel. Produceren er naturligvis Jesper Jørgensen fra det lokale pladeforlag: Helikon Records, som lover, at den vil komme i handelen i løbet af efteråret.