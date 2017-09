Ingolf Nielsen fra Stevns Marineforening var én af dem, der følte sig forbigået af Stevns Kommunes nye måde at lave national flagdag på. Nu bliver han og hans ligesindede i de soldaterforeningerne på Stevns alligevel inviteret til dette års arrangement på tirsdag. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Soldaterforeninger inviteres nu til flagdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Soldaterforeninger inviteres nu til flagdag

Stevns - 02. september 2017 kl. 10:21 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I DAGBLADET torsdag fremgår, at de Stevns soldaterforeninger er skuffede over årets lokale arrangement, hvor Stevns Kommune hædrer de udsendte veteraners indsats.

Det har faldet flere soldaterforeninger for brystet, at de i år ikke får lov til at markere deres opbakning til de udsendte ved en lokal højtidelighed, hvor de også er velkomne.

Artiklen har fået vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann til at henvende sig til redaktionen.

- Stevns Kommune tager den rejste kritik alvorligt og til efterretning. Vi ønsker på ingen måde at arrangementet skal blive kendt som »en dårlig historie«. Vi kan desværre ikke nå at ændre arrangementet, så alt er ved det gode gamle, men vi udsender i dag en invitation til soldaterforeningerne, således at de også kan deltage i arrangementet, skriver han til DAGBLADET.

Årsagen er at Stevns Kommune har prøvet at lave arrangementet anderledes end de tidligere år.

- Ændringen består i at vi denne gang har valgt alene at inviterer dem, der har været udsendt. Arrangementets type er ændret, så de tidligere udsendte inviteres ind til lidt let mad og foredrag. Arrangementet tager to timer og har ikke, som tidligere år, flaghejsning og parade på pladsen. Soldaterorganisationerne har været inviteret de tidligere år, da de her kunne spille en rolle i fanekommandoen. Noget vi har sat stor pris på, lyder det fra vicekommunaldirektøren, der slutter af:

- Vi vil efterfølgende evaluere Flagdagen med relevante involverede, således at vi sikrer, at vi fremadrettet kan have et arrangement alle kan være stolte over og tilfredse med.

relaterede artikler

Kommunen afprøver nyt flagdags-koncept 31. august 2017 kl. 12:02