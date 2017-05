Læger uden Grænser opfordrer alle til at blive læge for en dag ved at samle ind til nødstedte, der har akut brug for medicin og lægehjælp. Pressefoto

Søger indsamlere uden grænser

Søndag 28. maj går Læger uden Grænser for anden gang på gaden for at samle ind. Pengene går til nødstedte mennesker verden over, og den lokale indsats er uvurderlig for lægerne og sygeplejerskerne i de kriseramte områder, hedder det i en pressemeddelelse fra organisationen.

- Læger uden Grænser gør et vigtigt stykke arbejde for både børn, voksne og familier verden over. For mennesker, der lever på kanten af, hvad der overhovedet er menneskeligt muligt. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, og derfor har jeg meldt mig til at støtte landsindsamlingen. Jeg håber, at rigtig mange vil gøre det samme og melde sig som indsamlere, siger Irene Bruun Mortensen.