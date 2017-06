Socialt udsatte på politikernes dagsorden

Bl.a. var de enige om at rose Café Stevnen og dens gruppe af frivillige for det »fantastiske« socialarbejde, som udføres til fordel for kommunens udsatte borgere. Det er - som borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns) udtrykte det - værd at understøtte med kommunale kroner, ligesom kommunen støtter Mænds Mødesteder i Strøby og Frivillighedscentret i Hårlev.

Flere af politikerne gjorde sig til talsmænd for, at Stevns Kommune bør have et særligt råd for udsatte - på samme måde, som der i dag findes et ældreråd, et handikapråd og et ungdomsråd. Hans Christian Rasmussen (SF) slog på, at 40 danske kommuner - inklusive Køge og Faxe - allerede har et udsatteråd.