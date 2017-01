Kjeld Frederiksen fra Stevns Brands Fond og Kurt Jacobsen fra Snurretoppen foran den nyrenoverede facade, som til foråret skal males rød og grå. Foto: Henrik Fisker

Snurretoppen får farver på

Stevns - 13. januar 2017 kl. 14:25 Af Henrik Fisker

Det stevnske kulturhus har de senere måneder gennemgået en renovering af facaden ud mod Egestræde, og nu mangler der bare at blive malet, før Snurretoppen fremstår som fornyet. Det skriver DAGBLADET Stevns fredag.

- Vi konstaterede sidste år, at facaden var angrebet af murbier, og det besluttede os for at få udbedret i forbindelse med den omfattende renovering, som vi har gennemført henover hele 2016. Men da vi begyndte at pille skallen af, kunne vi konstatere, at muren i biografsalen var massiv. Det betød, at vi for en mindre merudgift kunne få isoleret muren udvendig og afslutte med puds. Dette arbejde blev vi færdige med i december, siger Kurt Jacobsen, der er formand for Snurretoppens bestyrelse.

Arbejdet med at isolere muren og pudse den op er udført at tømrermester Kristian Sommer til bestyrelsens tilfredshed. Arbejdsopgaven er for størstedelens vedkommende finansieret af Stevns Brand Fond, der har doneret 140.000 kroner til formålet.

- Vi er glade for igen at kunne bidrage til, at Stevns har et velfungerende kulturhus baseret på frivillig arbejdskraft, siger fondens bestyrelsesformand Kjeld Frederiksen.

Farver på huset

Den nypudsede og isolerede facade fremstår nu kridhvid, men sådan skal det ikke fortsætte. Snurretoppen vil have farver på sit hus.

- Vi spurgte arkitekt Karsten Vibild, om han ville komme med et forslag til, hvordan den store facade kunne farvelægges. Han har stået for farvesætningen af flere andre projekter i Snurretoppen, og nu er hans tegnestue kommet med et udspil, som vi har godkendt i bestyrelsen, siger Kurt Jacobsen.

Karsten Vibild har valgt at tage udgangspunkt i Snurretoppens eksisterende farver. Det betyder, at den røde farve på Det Røde Palæ samt den grå farve i indgangspartiet føres videre på facaden i Egestræde. Hvor den røde farve skal dominere muren foroven, kommer den grå til at tegne nederste del mod fortovet.

Men der bliver ikke tale om en lineær streg mellem de to farver. Karsten Vibild har tegnet et mønster, hvor skillelinjen som udgangspunkt følger det hældende gulv inde i biografsalen.

- Det er kun naturligt, at et kulturhus får et kunstnerisk indtryk - også udenpå, siger Kurt Jacobsen.

Torsdag afleverede han på bestyrelsens vegne forslaget til farvelægning til Stevns Kommunes tekniske forvaltning, der først skal sige god for planen. Malerarbejdet ventes at finde sted til foråret og udføres af de frivillige i Snurretoppen.