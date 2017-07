Smuglere slog sig løs i Lund og omegn

Lad være med at skrive mit navn i avisen. Det er jo let at bore et hul i en fiskerbåd eller at slæbe den uden for molen og lade den drive bort, hvis nogen mener, at man har sagt for meget. De udtalelser er fra en stevnsbo er karakteristiske for den alvor, hvormed de lokale beboere ser på formodningerne om et smuglerkup på Stevns, der er ved at være mere end en antagelse. Ide tidlige formiddagstimer har politiet eftersøgt to biler, der sættes i forbindelse med en formodet natlig smugleraffære i Lund havn på Stevns.