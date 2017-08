Se billedserie Tommy Nielsen fra Holte Vinlager håber, at endnu flere end de 800, der købte billet til vinfesten sidste år, vil gøre det samme i år. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Smag på vinen - i 10 timer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smag på vinen - i 10 timer

Stevns - 09. august 2017 kl. 06:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For andet år bliver Store Heddinges centrum rammen om en vinfest, hvor man alt efter behag og tørst kan smage på druen og vurdere, hvad der er bedst. Det sker på lørdag 12. august, hvor Nytorv er rammen om et 10 timer langt arrangement.

Sidste år stjal vinfesten mere eller mindre opmærksomheden fra sommerens anden Store Heddinge by Night, da arrangementet fandt sted samme aften. Sådan bliver det ikke i år, da by Night er et overstået kapitel, og vinfesten nu er strakt ud over en hel lørdag - fra kl. 11 til 21.

Bag vinfesten står tre forretninger og en café: Meny og Holte Vinlager byder på vine fra flere lande, mens From Italy og Café Algade står for henholdsvis italienske og græske smagsprøver. Derimod er Nybom Vine - der var én af initiativtagerne sidste år - ikke med på dette års vinfest.

- Det strandede på, at de ønskede hele arrangementet holdt i deres gård, mens vi andre synes, at det bør finde sted på Nytorv, siger Tommy Nielsen fra Holte Vinlager.

Her bliver der sat et stort telt op på 12 gange 8 meter. Inde i teltet står de fire arrangører klar i deres boder for at skænke smagsprøver af både rød, hvid og rosa vine i glassene. Der bliver også små smagsprøver på italienske og græske delikatesser til at supplere dråberne med. Man betaler en entré for at komme ind i teltet og får derefter et stempel på hånden, og så er der fri adgang til boderne. Ikke noget med klippekort, som det er praksis på diverse ølfestivaler.

- Så jo før man kommer, desto mere får man for pengene, siger Tommy Nielsen.

Entréen til teltet er 175 kroner, hvis man køber billetten på dagen. Men hvis man henter den på nettet via billetto.dk, kan den erhverves for 145 kroner plus et gebyr på ni kroner, i alt 154 kroner.

I teltet spiller to bands på skift: New Kids in Town og Malcolm Lay.

Skulle sulten melde sig, serveres der frokost og senere aftensmad fra grill uden for teltet. En portion koster 70 kroner. Her kan man købe drikkevarer til - i form af sodavand og fadøl, bl.a. fra Stevns Bryghus.

- Sidste år solgte vi 800 billetter, og vi håber naturligvis at komme højere op i år, siger Tommy Nielsen.

Så dermed er der lagt op til en festlig og måske ganske våd lørdag i Store Heddinge. Kommer man udenbys fra, kan det derfor måske være en god ide at huske Rejsekortet til hjemturen.