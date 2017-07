Se billedserie Store armbevægelser og tanker om Store Heddinges fremtid. Tim Warner fra Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening og erhvervschef Thomas Christensen på det område, hvor skulpturparken skal indrettes. Foto: Henrik Fisker

Skulpturpark til købstaden

Stevns - 04. juli 2017 kl. 13:14 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Byen trænger til et løft og et skub fremad. Vi oplever stilstand i befolkningstilvæksten i modsætning til Strøby Egede og Rødvig, og detailhandelen er presset. Derfor skal der ske noget nyt.

Sådan siger formanden for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening: Tim Warner, der sammen med Stevns Erhvervsråd arbejder på at give den stevnske købstad en ny kulturel dimension. Valget er faldet på en skulpturpark, der skal begynde i det små, men vokse sig stor og blive en vartegn for byen, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

Formålet er vende den triste udvikling og sikre Store Heddinge som en attraktiv bosætnings-, handels- og turistby - både for gæster og herboende, hedder det i en ansøgning om et kommunalt tilskud til projektet på 500.000 kroner, som foreningen og Stevns Erhvervsråd i sidste uge fik bevilget af enig kommunalbestyrelse.

- Første step er at opføre 10 kalkstensskulpturer plus en legeplads på det grønne område langs Kronhøjvej under træerne skråt ud for Netto. Skulpturerne skal have lydinstallationer og være belyst om aftenen, I en senere fase har vi planer om at udvide skulpturparken til hele byen med i alt 100 skulpturer på iøjnefaldende steder. Planen er at sætte Store Heddinge på landkortet som kalkskulpturernes by, siger erhvervschef Thomas Christensen, der i denne sammenhæng også har en kasket som koordinator af LAG-midlerne.

Mens de 10 første kalkskulpturer skal udføres af lokale kunstnere, er visionen for de efterfølgende 90 at invitere kunstnere fra hele verden til at udforme en skulptur, der kan visualisere verdensarvssteder fra hele kloden.

- Vi er dialog med Statens Kunstfond samt Lokale- og Anlægsfonden om step 2 af projektet. Det kræver en større bevilling at få råd til så mange skulpturer, siger Thomas Christensen.

Det første step - som indeholder 10 skulpturer på en-to meters højde ved Kronhøjvej - skal også rumme en legeplads lavet af kalk, egetræ, stål og tovværk. Desuden er der planer om at skabe verdens længste tavle, som man skrive hilsener, beskeder og andet på med kridt. Ambitionen er en tavle på 40 meter opstillet i det offentlige rum.

- Her kan man skrive en hilsen til hele verden, som vi kan nå via Facebook. Det kan blive sjovt at følge, når der kommer nye opdateringer fra Store Heddinge, siger Thomas Christensen.