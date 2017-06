Se billedserie Hotherskolen har atter en fuldtallig ledelse. Her ses viceskoleleder Flemming Schaaf, indskolingsleder Irene Borre Hansen og skoleleder René Tuekær. Foto: Henrik Fisker

Skole vender minus til plus

Stevns - 28. juni 2017

Hotherskolen sluttede kalenderåret 2016 med et overskud på driften på 446.000 kroner. Det lyder måske ikke af meget, men sammenholder man det med årsregnskaberne for 2015, der viste et underskud på 1.243.000 kroner og ikke mindst 2014, hvor der var et minus på 1.927.000 kroner, så er det et ganske imponerende resultat.

- Vi har med andre ord rettet op for 2,4 millioner kroner på to år. Det har vi nået ved at løfte i flok, og det er vi egentlig lidt stolte af, siger skoleleder René Tuekær til DAGBLADET Stevns onsdag.

Han blev ansat i stillingen for to år siden efter at have været konstitueret skoleleder fra omkring årsskiftet, hvor han afløste Johnny Larsen. Han fratrådte som skoleleder efter længere tids uoverensstemmelser med personalet, der kollektivt klagede over hans ledelsesstil. Først efter hans fratræden kom det frem, at han havde efterladt Hotherskolen med et underskud, som Stevns Kommune i februar 2015 opgjorde til cirka 2,4 millioner kroner. Kommunen ønskede dog ikke at gøre personligt ansvar gældende, da den tidligere skoleleder »ikke havde handlet i ond tro«.

Nu har Hotherskolen så selv løftet opgaven og er kommet ud af krisen. Et af midlerne har været at spare på løn til ledelse. René Tuekær nåede således at være ene mand på ledelsesgangen i næsten et år. Først fra december 2016 er alle tre normerede stillinger i ledelsen blevet besat.

- Jeg overtog en skole med en økonomi, hvor jeg var bundet på hænder og fødder. Jeg har ikke leget supermand, men det er et faktum, at jeg var hele ledelsen i 11 måneder. Det er ikke nogen ønskværdig situation for skolen, men det har bidraget til, at vi er kommet helskindet igennem forløbet, siger René Tuekær.