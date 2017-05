Jakob Willer er direktør for Teleindustrien, der er teleselakbernes brancheorganisation. Foto: Torben Klint

Skarp kritik af Stevns Kommune fra Teleindustrien

Stevns - 18. maj 2017 kl. 13:16 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teleindustrien, der er brancheforening for teleselskaberne, mener, at det er noget skævt at skyde skylden for manglende mobildækning på branchen i en situation, hvor Stevns Kommune på mange punkter har haft aktiviteter og politikker, der direkte modarbejder og forringer selskabernes incitamenter til investeringer i kommunen.

- Historisk set har Stevns Kommune sat rigtigt mange begrænsninger op i forhold til udbygge den digitale infrastruktur i kommunen. Og det gør man stadigvæk. Derfor stiller jeg mig nu op og skyder tilbage, når Stevns Kommune kritiserer os på den måde, så mener jeg først og fremmest, at de skal kigge indad og se, hvad de rent faktisk har gjort og stadig gør, siger Jakob Willers til DAGBLADET.

Han peger på et helt nyt og konkret eksempel med de nye bredbåndsaktiviteter, som Fibia sætter i værk - eksempelvis i og ved Højerup, som bliver sat i søen på baggrund af en pulje penge selskabet har sat af til formålet.

- Her er man klar til at gå i jorden. Men alligevel har Fibia valgt at sætte alle gravearbejder på Stevns i bero, da det er helt horrible vilkår, man er blevet mødt med i Stevns Kommune. Kommunen stiller krav på graveområdet, som er både fordyrende og unødvendige, og som helt konkret lige nu resulterer i, at graveprojekter ikke gennemføres, siger Jakob Willer.

Jakob Willer er desuden vidende om, at Stevns Kommune fortsat har planer om at etablere et kommunalt finansieret wifi-net.

- Jeg skal for god orden skyld gøre kommunen opmærksom på dels de regler, der er om offentlige wifi-net. Ud over de juridiske aspekter, så er det et særdeles negativt signal at sende til telebranchen, at man i Stevns Kommune vil kunne risikere at skulle konkurrere med offentligt finansieret infrastruktur. Det er et budskab, som Stevns Kommune har sendt nu gennem mange år, og som bestemt ikke er med til at stimulere investeringer i infrastrukturen, siger han.

DAGBLADET og sn.dk har tidligere skrevet om en sag i Rødvig tilbage i 2013, hvor teleselskaber ifølge vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann blev tilbudt at sætte udstyr op i en telemast gratis, men afslog, hvordan harmonerer det i den her sammenhæng?

- Jeg kender ikke til den sag. Men jeg ved, at Teleindustriens Rejsehold så sent som i maj 2016 henvendte sig til Stevns Kommune, hvor man gerne ville i dialog med kommunen om muligheder for i fællesskab med kommunen at hjælpe borgerne til en bedre mobildækning. Det blev i henvendelsen foreslået, at »Rejseholdet« blev inviteret til et møde hos kommunen, hvor dialogen så kunne igangsættes. Vi har aldrig fået en tilbagemelding. Det virker lidt mærkeligt, når man så gerne vil udbygge det, siger Jakob Willer.

