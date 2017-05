Sådan ser der ud foran Brugsen i Rødvig torsdag morgen. Tomme indkøbsvogne foran butikkens lukkede dør, men der er stor aktivitet inde i butikken. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Skadedyr lukker Brugsen igen igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skadedyr lukker Brugsen igen igen

Stevns - 11. maj 2017 kl. 10:15 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uddeler Peter Thomsen kender efterhånden proceduren. Det er nu tredje gang inden for tre måneder, at Dagli' Brugsen i Rødvig må lukke på grund af skadedyr.

Læs også: Uddeler tager situationen meget alvorligt

Torsdag morgen er der sat et skilt på ved indgangen, at man desværre på ny er nødsaget til at lukke butikken af den nævnte årsag.

»Kære kunder, butikken er desværre lukket på grund af skadedyr. Vi har gjort rigtig meget for at det ikke skulle ske igen, men vi må jo tænke på sikkerheden. Vi er meget kede af de gener, det giver for jeg. Personalet.«

Sådan står der på den plakat, der er sat op to steder ved indgangen.

Den 20 februar skete det samme - ligesom den var gal igen i starten af april.

Ved sidstnævnte tilfælde, hvor brugsen måtte lukke på grund af skadedyr fik uddeler Peter Thomsen tilsagn fra Coop Danmark om, at de kom til Rødvig for at iværksætte særforanstaltninger, der skulle forhindre dyrene i at komme ind.

Blandt andet blev der sat rottespærrer op i nedløbsrør og i kloakken. Men det har åbenbart ikke været nok. Og hele Coops organisation er på ny gået ind i sagen, så butikken er fra morgenstunden fyldt op med mandskab ude fra.

relaterede artikler

Brugsen i Rødvig genåbner tidligst onsdag 03. april 2017 kl. 14:02

Skadedyr lukker på ny brugsen i Rødvig 01. april 2017 kl. 14:46

Brugs-uddeler: Vi tager ingen chancer med skadedyr 20. februar 2017 kl. 13:37