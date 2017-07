Simpel P-løsning for pendlere

Når der i starten af september indføres betalingsparkering i Køge midtby, risikerer pendlerne fra Stevns og for så vidt også store dele af Køge Kommune at blive ramt hårdt økonomisk med negative udsigter for den kollektive trafik til følge.

Det mener Enhedslisten i Køge og på Stevns, at der er en simpel løsning for.

Konkret foreslår de i et fælles indlæg, som man kan læse på DAGBLADETs Køge-sider i dag, at borgere med pendlerkort kan få en gratis p-licens til pladserne på Collstrupgrunden, i første omgang frem til den nye bane Næstved-Køge-København er i normal drift .

Køge Nord Station, som forventes at skulle aflaste Køge Station, kommer først lidt i gang i slutningen af 2018 med et tog i timen, og, som det ser ud lige nu, som tidligere planlagt med tre tog i timen i slutningen af 2019.

»Der vil altså under alle omstændigheder være en lang periode, hvor pendlerne ville have ringe vilkår trods de 200 nye gratis p-pladser ved Værftsvej. Men nu bliver denne periode meget længere, og det kalder på et initiativ for at fastholde flest mulige pendlere i den kollektive løsning,« forklarer Sejer Folke og Niels Rolskov fra henholdsvis Enhedslisten Stevns og Enhedslisten Køge i deres fælles indlæg.