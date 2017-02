Onsdag eftermiddag blev to unge mænd fremstillet i grundlovsforhør for røveriet mod Min Købmand i Lyderslev - begge blev sigtet i sagen, men retten løslod dem efter grundlovsforhøret. Foto: Erik Nielsen

Sigtet for røveri og løsladt efter grundlovsforhør

Begge blev sigtet for røveriet hos Min Købmand på Lyderslev Bygade søndag aften. Retten valgte dog at løslade begge de sigtede. Men de er fortsat sigtet for røveriet, hvor en maskeret røver indfandt sig i forretningen og under trussel med pistol fik et kontant udbytte.