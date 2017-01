- Venstre kan ikke vinde valget endsige en konstituering med Mogens Haugaard i spidsen. Med en ny spidskandidat tror jeg stadig, at vi har en chance, siger gruppeformand Bjarne Nielsen. Foto: Henrik Fisker

Sidste udkald for Venstre

Stevns - 17. januar 2017 kl. 15:11 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres gruppeformand Bjarne Nielsen mener, at det er sidste udkald, hvis partiet skal gøre sig håb om at vinde næste kommunevalg på Stevns. Det skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

- Hvis vi ikke gør noget nu, er gruppen alvorligt bange for, at et andet flertal tager magten efter næste valg. Venstre kan ikke vinde valget endsige en konstituering med Mogens i spidsen. Med en ny spidskandidat tror jeg stadig, at vi har en chance, siger han.

Gruppeformanden har et godt råd til borgmesteren:

- Hvis jeg sad i Mogens' stol, ville jeg stemme ja til et nyt opstillingsmøde, så medlemmerne kan vælge ham på et ordentligt grundlag. Hvis han tror på, at han har medlemmernes opbakning, har han jo ikke noget at frygte, siger han.

Bjarne Nielsen vil dog i givet fald foreslå en anden kandidat:

- Jeg tror på, at Venstres medlemmer er klar over, at de skal handle nu og stemmer for at holde et nyt opstillingsmøde. Dagen efter melder vi ud, hvem vi i gruppen vil pege på, siger han.

Tilsvarende lover han at komme med en udmelding dagen efter generalforsamlingen, hvad der sker, hvis forslaget om et nyt opstillingsmøde falder.

- Det vil gruppen naturligvis tage bestik af, siger Bjarne Nielsen.

