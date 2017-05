To bedste veninder poserer for fotografen på sidste skoledag i Garderhøjen. Foto: Stevns Ungdomsskole

Send til din ven. X Artiklen: Sidste skoledag i højt humør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sidste skoledag i højt humør

Stevns - 26. maj 2017 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag blev kommunens afgangselever fra Stevnsskolerne og friskolerne afhentet på skolerne i bus og transporteret til kommunens sommerhus ved Garderhøjen.

Ungdomsskolens faste medarbejdere og medarbejdere fra Unge-cafeerne sørgede for, at afgangseleverne havde mulighed for nogle timers fri leg, skæg og ballade i trygge rammer.

Mange af eleverne benyttede også lejligheden til en tur på vandet i RIB-bådene som en afslutning på de søsportsforløb, som de har gennemført siden 6. årgang - med det kendte personale.

Vejret var for første gang ved dette arrangement både koldt og blæsende, men who cares..? En dejlig tur i skumbadet blev vist ingen snydt for!

Da arrangementet sluttede sidst på eftermiddagen blev de underholdende og syngende unge mennesker kørt tilbage til deres skoler. Der var nogle timer, inden de skulle til fester i diverse forsamlingshuse. Her sørgede forældrene for trygge og festlige rammer.

- Det er en stor fornøjelse at opleve, hvordan de unge dels glæder sig over at være færdig med skolen og dels at opleve, glæden ved at gense andre unge fra kommunen, som de kendte fra sport eller ungdomsskolens tilbud og rejser, siger SSP-konsulent John Brok-Jørgensen.