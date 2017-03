Seas erkender fejlstrøm

- I forbindelse med et planlagt arbejde i går, blev 20 kunder kortvarigt koblet af det almindelige el-net og til et midlertidigt generatoranlæg for at have strøm, mens vi udførte arbejdet. I den forbindelse er der desværre sket det meget beklagelige, at de 20 kunder fik for høj spænding, forklarer den presseansvarlige hos Seas Nve, Pia Rosager Dinesen, til avisen.