Se her hvor der er bedre mobildækning på vej

Det kom der helt konkret ud af et møde tirsdag eftermiddag mellem Teleindustriens såkaldte »udrykningshold« og Stevns Kommune. Gårsdagens møde kom i stand ovenpå en verbal krig mellem Teleindustrien og Stevns Kommune om ansvar og manglende handling på området. Her er der kommet mange knubbede ord frem, efter udvalgsformand Steen S. Hansen i en udtalelse oven på en dødsulykke i Bøgeskoven, beskyldte teleselskaberne for at have ansvaret for, at der ikke er sket en udbygning af telemaster i Stevns Kommune.