Satser 100 procent på Rødvig Ferieby

Visionen med Rødvig Ferieby er, at atmosfæren og naturen giver et åndehul til både store og små, hvor forældre trygt kan lade deres børn lege på hele området. Men at skabe dette kræver »hårdt arbejde« af dem som vil tilbyde det. Siden 2010, hvor Mette og Claus Høgenhaug købte stedet, har Mette stået for den daglige drift året rundt, mens Claus stadig har haft sit faste job som IT support-chef i Region Sjælland. Nu tager han dog skridtet fuldt ud. Claus Høgenhaug har sagt sit chefjob i Region Sjælland op per 1. september, og nu skal derefter til at »holde ferie på fuld tid« i Rødvig Ferieby eller i hvert fald sørge for, at andre kan gøre det.