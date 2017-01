Sankt Katharina-listen

Det er en betingelse for valgbarhed, at man er bosat i Store Heddinge Sogn eller har løst sognebånd hertil. Man skal have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark i mindst et år før valgdagen. Man skal være fyldt 18 år og være medlem af folkekirken, og man må ikke samtidig være medlem af en valgmenighed.